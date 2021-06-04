Taylor Elementary School has named its honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2020-2021 academic year.
All As Honor Roll
Kindergarten: Deuce Aycock, Wret Barton, Addyson Bland, Luke Carter, Addilyn Cogbill, Jackson Dever, Braylee Downs, Kennedy Erskin, Harlyn French, Grant Garrett, JonClaire Goodwin, Maddox Hair, Gavin Haynes, Khloee Hearnsberger, Kyli Johnson, Maston Masters, Kirby Kait Pickard, Monollie Powell, Tucker Roegner, Wyatt Shoemaker, LilyAnne Stevens, C.J. Westfall, Beau Williams
1st Grade: Dixie Almand, Stetson Anding, Tyce Buford, Colten Butler, Brooklee Cowling, Camryn Dodson, Katie Claire Elmore, Noel Herman, Agatha Knight, Baylor Linton, Sophia Martin, Mason Richardson, Easton Riddle, Tinsley Souter, Layla Whitlock
2nd Grade: Leila Cloud, J.T. Cooper, Reagan Erskin, Madison Glass, Cohen Goodwin, Abigail Hall, Brooklyn Hamlin, Tolan Knighten, Keagan Langley, Jodi Rhea Lyons, Ben Montgomery, Tucker Owens, Annaleigh Potts, Kaiden Riley, Madalyn Robichaux, Mattie Rose Whitehead, Asa Wilson
3rd Grade: Tyler Barnett, Dayton Bolton, Harper Davenport, Lelland Johnson, Georgia Stuart
4th Grade: Tatum Aycock, Laila Gore, Aiden Hunter, Gracie Linton, Kipton Lyons, Jon Umphries
5th Grade: Adley Buford, Titus Herman, River Hughes, Max Montgomery
6th Grade: Dante Christenson, Macy Downs, Henley Anna Franks, Carsyn Grant, Levi Griffin, Emerson Grundy, Kendall Hamlin, Marena Hanson, Allie Jackson, Kallie McHenry, Sydney Neal, Sadie Pickard, Jack Rogers, Trystan Westfall, Ana Wilson
A/B Honor Roll
Kindergarten: Reese Camp, Baylor Fewell, Rylyn Ray, Creed Segobia, Anna Stuart, Isaiah Ward
1st Grade: Jada Adamson, Jax Davis, Finley Grundy, Clara Hulsey, Karsyn Jones, Hazleigh Kelley, Asher Matlock, Jhett Nivens, Ansley Nokes, Braxton Revell, Blaine Roberson, Silas Smith, Jaylon Stephens, Aiden Wilson
2nd Grade: Carter Barnes, Logan Bland, Luke DeMoss, Paycen Dodson, Landry Emerson, Lydia Holland, Landon Hudgens, Haylee Hunter, Londyn Langford, Emma May, Ellory McClendon, Brylie Otwell, Kaylee Otwell, Wyatt Peterson, Willie Pickard, Scarlotte Pickett, Alliyah Richmond, Harley Wines
3rd Grade: Heath Barr, Wilder Bragg, Gillian Braswell, Kaylee Camp, Hayden Chase, Ethan Dever, Briar Dobbins, Will Elmore, Alli Flynt, Kurtis Healey, Camryn Higgins, Arizona Hughes, Kynleigh Kelley, Bubba Linton, Gage Matlock, Alli Perkison, Penny Riffle, Claire Stephens, Dixon Talley, Aaleahya Taylor, Karly Warlick, Chaney Wilson, Faith Wilson
4th Grade: Abbie Adams, Mia Adams, Nicholis Adamson, Roman Budwah, Faron Christenson, Makayla Dees, Katelyn Downs, McKenzie Dumas, Jameson Garrett, Dylon Glass, Wesley Goodwin, Wyatt Hill, Jax Hines, Emmaline Holland, Callie Holtzclaw, Earyn Jordan, Dallas May, Brady McKamie, Liam Perritt
5th Grade: Scarlett Boyett, Autumn Cogbill, Isaac Cox, Coby Drake, Hadley Emerson, Max Flynt, Carson Franks, Emma Healey, Karlie Keith, Tagg Nolte, Hayden Ochs, Haze Sessions, Ryder Tate, Keith Walthall, Evin West
6th Grade: Wade Barton, Madison Bland, Alrik Boswell, Landon Chambers, Lexi Coile, Gavin Cook, Brodi DeMoss, Jax Elmore, Emilee Glass, Cashton Harbour, Lilah Jones, Rye Minter, Jaxon Revell, Alexie Russell, Holland Stacks, Kelly Warlick, Katie Wicks