Central Elementary School has announced its honor roll for the third nine week grading period of the 2021-2022 academic year.
3rd Grade – All A’s
Ethan Barrong, Haydyn Bolser, Linda Brown, Mackenzie Brown, Jenny Cornett, Jeremiah Davis, Jana Elamami, Jack Filbrun, Brycen Gray, Matt Groguhe, Collier Guess, Joshua Hays, Ryder Herron, Skyah Jackson, Karsyn Jones, Carter Martin, Jakya McKinney, Ras Meredith, Ruby Morgan, Jase Nelson, Joy Nsofor, Anzley Otwell, Kamry Rather, Nolan Riggins, King Rose, Brynley Ruthardt, Kaylynn Sands, Tate Spurling, A'Laishya Turner, Ethan Valencia, Sloane Waller, Ja-Shayla Watkins and Kreiger Wood.
3rd Grade – A/B
Rohan Adcock, Anna Bailey, Bree Bradshaw, Dexter Campbell, Reese Christenson, Grayson Cochran, Cayden Cook, Calen Cross, D'Asia Curry, Ja'Marrion Davis, Karrington Davis, Reece Davis, Ca'Liyah Devereaux, Scarlett Elliott, Lucky Fisher, Ian Fordham, Randi Fowler, Brent Franklin, Rachael Freeman, Christopher George, Jacen Gillette, Travis Glass, La'Trudy Grantt, Nayoko Gulley, Ralph Haynes, An'Dridyn Henderson, Royalty Henry, William Hernandez, Judd Hickmott, Arriyal Higgins, Harmony Holmes, Zy'Ariyah Hunter, Talen Johnson, Isa Karim, Caylen Lamay, Jaidyn Lewis, Laidyn Loe, Jose Lopez, Makhia Mallory, Dreshun Manning, Darien Marshall, Davian Martin, Lilly Martindale, Corey McBride, Rikhyron Mixon, Jeffery Mobbs, Zachary Moore, Avery Parker, Carter Pettit, Camari Poole, Breccan Primrose, Jace Proctor, Kacey Robinson, Jevon Rodgers, Alan Rodriguez, Fatima Ruiz Arriaga, Aiden Smith, Kareem Smith, Dakota Staton, Neely Stephens, Chri'Shawn Strahan, Alyssa Thompson, Ahma'Ziona Tucker, Tate Venable, Kaedon Watson, Ta'Riyah Watts, Kenna Weatherwax, Brooklyn Webb, Benjamin Wood and De'Quavious Wyrick.
4th Grade – All A’s
Kelsey Alexander, Colton Bond, Makynze Carrington, Ruby Coppersmith, Keyleigha Cornelious, Charlee Crowell, Dredan Curry, Elizabeth Ferral, Eniyah Finkley, Jace Foster, Chelsea Gentry, Eli Goodwin, Ella Harden, Payton Harris, Jerry Hastings, Ra'Khia Henry, Hudson Hollensworth, Marcus Jackson, Brady Key, Linley Leak, Lydia McDonald, Charlize Ocfemia, Skylan Otwell, Jazion Page, Christina Par, Kamiliah Poole, Colton Riddle, Aubrey Roberson, Cameron Savoy, Channing Shackelford, Kara Sledge, Hudson Smith, Abigail Sprayberry, Liam Thompson, Layton Walker, Emma Watson, Ta'Niyah Weatherspoon and Lawson Willis.
4th Grade – A/B
Quinton Alphin, Millie Kate Atkinson, Bri'Asia Beck, MaKaylee Berry, Zoe Biddle, Fatima Brown, Marquezz Carter, Kentray Christopher, Hunter Conklin, De'Asia Crockett, De'Tric Crockett, Aiyden Curry, Rihanna Daniels, Marlee Davis, Ja'Kaydeon Dismuke, Keyatha Doss, Madison Elliott, Sophia Evans, Jaxzon Force, Savior Fuller, Ivyona Galloway, Ruthie Heinze, Nehemiah Henderson, Ceid'nee Hodges, Austin Holley, Autumn Hollingsworth, Hudson Huffman, Hays Jester, Caitlyn Johnson, Chevion Johnson, Allyson Jones, Ja'Marien Kimble, Taelyn Lemons, Colton Lewis, Laura Lu, Jyi'Corian Mack, Jackson Martin, Libby McDonald, Rilee Murphy, Ivyonnia Otwell, Levi Poindexter, Ana Ponce, Bryce Roberson, Harmonii Roberts, Akeyah Rowden, Zy'Kirrah Russ, X'Zairrea Sanders, Maelee Selph, Keylee Smith, Nicholas Smith, Zay'Niya Smith, Dalton Stevens, Drake Taylor, Sawyer Taylor, Za'Maurye Watson, Braylee White and Sa'Kylie Young.
5th Grade -- All A’s
Kendall Bailey, Olivia Baker, Lisa Core, Kaleece Crockett, Wesam Elamami, Eri'Onna Gulley, Addison Hogue, Ja'Niya Howell, Camille Hunter, Kiara Johnson, Taylor Jolly, Alexander Manning, Jaih Martin, Jackson McClure, Lincoln Nelson, Claire Owen, Royaltee Rose, Katherine Sawyer, Kaden Slaughter, Brin Talley, Trae Talley, Damarion Wafer, Brently Walker, Jada Weatherwax and Tenley White.
5th Grade – A/B
Abbigail Adams, Eli Ainsworth, Chloe Allen, Mark Armour, Karen Baes, Karson Bailey, Bayler Barker, Gracyn Barlow, Lily Biddle, Maddox Bogues, Jax Boreing, Seth Buckner, Richard Busbee, Corianna Christopher, Carleigh Criss, Sha'Kirian Critton, Sa'Miya Curtis, Idris Diop, Tyler Dunn, Jayden Easter, Jaxson Ellis, Mason Filbrun, Julian Flores, Jacorion Gillette, Avynn Gunnels, Easton Hamilton, Chance Hardiman, Roderick Henderson, Gavyn Highsmith, Maeli Hutcheson, Braylon Johnson, Quinton Joiner, Allyson Lee, Londyn Lee, Eric Lu, Khang Lu, Daeshaun Madison, Sariyah Marshall, Alexis Martin, Josue Martinez, Braylee McBride, Addalynn McGuffin, Braxton McWilliams, Alexiana Miller, Madison Miller, Jack Morgan, Kimber Myers, Azeriqa Parker, Shanvi Patel, Ava Robison, Jillian Robison, Keira Schipper, Jaliyah Sears, Tanner Snider, Richard Stagner, Kaysi Talley, Brayden Thompson, Olivia Thompson, Peyton Thompson, A'Niya Turner, Harlin Walker, Anna Waller, Taten Walthall, Casanti Williams, Jayden Willis and Amaj Wyrick.