Central Elementary School has announced its honor roll for the first nine-week grading period of the 2021-2022 academic year.
3rd Grade
All As
Ethan Barrong, Haydyn Bolser, Bree Bradshaw, Linda Brown, Jenny Cornett, Reece Davis, Jana Elamami, Ian Fordham, Travis Glass, Brycen Gray, Matt Groguhe, Nayoko Gulley, Ryder Herron, Zy'Ariyah Hunter, Karsyn Jones, Darien Marshall, Lilly Martindale, Corey McBride, Ruby Morgan, Joy Nsofor, Avery Parker, Carter Pettit, Kamry Rather, Tevin Reed Jr., Nolan Riggins, Kaylynn Sands, Tate Spurling, Dakota Staton, Alyssa Thompson, Jasmine Torres, Ethan Valencia, Sloane Waller, Kade Wilkerson, Jamarco Willingham, De'Quavious Wyrick.
3rd Grade
All As and Bs
Rohan Adcock, Anna Bailey, Brayden Baldwin, Ja'Carion Bell, Mackenzie Brown, Tyler Burgess, Dexter Campbell, Reese Christenson, Cayden Cook, Calen Cross, D'Asia Curry, Jeremiah Davis, Karrington Davis, Khiry Davis, Scarlett Elliott, Jack Filbrun, Lucky Fisher, Randi Fowler, Brent Franklin, Jacen Gillette, La'Trudy Grantt, Collier Guess, J'Hariee Henderson, William Hernandez, Judd Hickmott, Skyah Jackson, Jae'Kyrian Jacobs, Talen Johnson, Caylen Lamay, Jaidyn Lewis, Laidyn Loe, Brighton Lowe, Peyton Mallory, Dreshun Manning, Carter Martin, Davian Martin, Jakya McKinney, Rikhyron Mixon, Jase Nelson, Anzley Otwell, Jace Proctor, Kennedy Robinson, Alan Rodriguez, King Rose, Arriaga Ruiz, Kareen Smith, Neely Stephens, Chri'Shawn Strahan, A'Laishya Turner, Tate Venable, Kaedon Watson, Kenna Weatherwax, Noah Wilson, Benjamin Wood, Kreiger Wood.
4th Grade
All A's
Bri'Asia Beck, Colton Bond, Makynze Carrington, Hunter Conklin, Ruby Coppersmith, Charlee Crowell, Aiyden Curry, Dredan Curry, Madison Elliott, Sophia Evans, Eniyah Finkley, Jace Foster, Payton Harris, Jerry Hastings, Pierre Hawkins Jr., Ceid'nee Hodges, Hudson Hollensworth, Marcus Jackson II, Brady Key, Libby McDonald, Charlize Ocfemia, Skylan Otwell, Aubrey Roberson, Bryce Roberson, Cameron Savoy, Channing Shackelford, Kara Sledge, Hudson Smith, Nicholas Smith, Abigail Sprayberry, Layton Walker, Ta'Niyah Weatherspoon, Sa'Kylie Young.
4th Grade
All As and Bs
Kelsey Alexander, Quinton Alphin, Savannah Anderson, Millie Kate Atkinson, MaKaylee Berry, Zoe Biddle, Farod Brown, Isabella Buford, Kentray Christopher, Keyleigha Cornelious, Jazmine Davis, Marlee Davis, Keyatha Doss, Elizabeth Ferral, Memphis Flow, Kamryn Franks, Savior Fuller, Chelsea Gentry, Eli Goodwin, Zayden Green, Ella Harden, Ruthie Heinze, Nehemiah Henderson, Ra'Khia Henry, Austin Holley, Addie Hughes, Hays Jester, Caitlyn Johnson, Chevion Johnson, Allyson Jones, Linley Leak, Laura Lu, Jackson Martin, Lydia McDonald, Cedric Mendenhall Jr., Ivyonnia Otwell, Jazion Page, Christina Par, Levi Poindexter, Ana Ponce, Colton Riddle, McKenzie Robinson, Zy'Kirrah Russ, X'Zairrea Sanders, Maelee Selph, Keylee Smith, Zay'Niya Smith, Trinity Stagner, Dalton Stevens, Ty'Zarion Tarkington, Drake Taylor, Sawyer Taylor, Liam Thompson, A'Marian Turner, Kaliyah Turner, Ken'yion Turner, Ransom Warren, Emma Watson, Kylynn Williams, Lawson Willis, DeMoney Wyrick, Khy'Lin Young.
5th Grade
All As
Abbigail Adams, Kylie Allen, Kendall Bailey, Olivia Baker, Lily Biddle, Ma'Kayla Douglas, Wesam Elamami, Eri'Onna Gulley, Roderick Henderson Jr., Gavyn Highsmith, Addison Hogue, Ja'Niya Howell, Maeli Hutcheson, Taylor Jolly, Jaih Martin, Josue Martinez, Lincoln Nelson, Claire Owen, Kaden Slaughter, Jordan Snyder III, Brin Talley, Trae Talley, Damarion Wafer, Brently Walker, Jada Weatherwax, Tenley White, Deborah Zi.
5th Grade
All As and Bs
Eli Ainsworth, La'Terrion Alexander, Chloe Allen, Mark Armour, Karen Baes, Karson Bailey, Gracyn Barlow, Maddox Bogues, Brylee Braswell, Seth Buckner, Richard Busbee, Corianna Christopher, Lisa Core, Sha'Kirian Critton, Kaleece Crockett, Sa'Miya Curtis, Idris Diop, Jayden Easter, Mason Filbrun, Glay Gardner, Jacorion Gillette, Avynn Gunnels, Olivia Harlon, Camille Hunter, Jayden Jackson, Camorian Johnson, Londyn Lee, Laceyn Loe, Eric Lu, Khang Lu, Daeshaun Madison, lexander Manning, Skyler Manning, Braylee McBride, Jackson McClure, Addalynn McGuffin, Braxton McWilliams, Madison Miller, Jack Morgan, Kimber Myers, Shanvi Patel, Ava Robison, Jillian Robison, Royaltee Rose, Kate Sawyer, Markus Stagner, Kaysi Talley, Stephanie Thomas, Olivia Thompson, A'Niya Turner, Harlin Walker, Anna Waller, Taten Walthall, Jayden Willis, Amaj Wyrick.